Son Dakika Haberleri: Sivas'ta, TIR ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Sivas'ta, TIR ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Sivas'ta, TIR ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

7 saat önce

SİVAS'ta, TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta, TIR ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]

SİVAS'ta, TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Sivas-Ankara karayolu Beton Travers Fabrikası önünde meydana geldi. Fabrikadan çıkan Yasin Güngör yönetimindeki 33 KFT 93 plakalı TIR, Hayrullak Karabudak yönetimindeki 58 TC 286 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kazada otomobilde bulunan Hakan Demir, Kenan Yiğit, Ahmet Çetinbaş ve Aykut Bora yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, TIR sürücüsü Yasin Güngör ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 08:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit ederek görünümünü 'Negatif'ten 'Durağan'a yükseltti
ABD, Terörizm 2018 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Raporda yine YPG'ye yer verilmedi "KHK faciadır" diyen Bülent Arınç'tan yeni açıklama: En ağır cezayı almalılar Whatsapp üzerinden üst düzey hükümet yetkililerinin telefonlarına sızma iddiası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 03:11:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta, TIR ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]