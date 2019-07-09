Sivas'ta tır ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

Sivas
'ın Şarkışla
ilçesinde tır ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Gazi Gülsular (49) yönetimindeki 58 HH 581 plakalı kum yüklü tır, Sivas- Kayseri
kara yolunun Şarkışla ilçesi Gürçayır
beldesi yakınlarında, Duran Saçmalı'nın (50) kullandığı 58 HG 752 plakalı arpa yüklü traktörle çarpıştı.
Yaralanan sürücüler, ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Traktörün römorkundan saçılan arpa nedeniyle yolun tek şeridi yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı.
Uzun kuyruk oluşan yolda, kaza yapan araçların kaldırılması ve dökülen arpanın iş makinesi ile toplanmasının ardından trafik akışı normale döndü.