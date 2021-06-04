Sivas'ta tır ile traktör çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde tır ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Fırat Baltacı'nın (36) kullandığı 38 BK 907 plakalı tır ile Rıdvan Yıldırım'ın (43) idaresindeki 58 HF 961 plakalı traktör, Kayseri-Sivas kara yolunun Şarkışla ilçesi çıkışında çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle tırın dorse kısmı 50 metre sürüklenirken çekici yol kenarına, traktör ise şarampole devrildi.
Kazada yaralanan 2 sürücü, ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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