Korkunç kaza D-100 Karayolu Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Aşağıkale mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tır, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda devrilerek karşı şeride geçti. Karşıdan gelen yolcu otobüsü de tıra çarptıktan sonra devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti 20'ye yakın kişi ise yaralandı. Yaralılar çevre ilçelerdeki hastanelere nakledildi. Kaza nedeniyle Sivas- Erzincan ve Sivas- Tokat kara yolunun bir kısmı trafiğe kapandı.
İşte kaza yerinden görüntüler;
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Sivas'ta tıra çarpan yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi can verdi, 20'ye yakın yaralı var - Son Dakika