Üye Girişi
Sivas'ta tıra çarpan yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi can verdi, 20'ye yakın yaralı var - Son Dakika

Sivas'ta tıra çarpan yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi can verdi, 20'ye yakın yaralı var

16.01.2022 08:55

Sivas'ta yolcu otobüsü, kar sebebiyle devrilen tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsteki 1 kişi olay yerinde can verdi, 20'ye yakın kişi ise yaralandı.

Korkunç kaza D-100 Karayolu Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Aşağıkale mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tır, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda devrilerek karşı şeride geçti. Karşıdan gelen yolcu otobüsü de tıra çarptıktan sonra devrildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 20'YE YAKIN YARALI VAR

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti 20'ye yakın kişi ise yaralandı. Yaralılar çevre ilçelerdeki hastanelere nakledildi. Kaza nedeniyle Sivas- Erzincan ve Sivas- Tokat kara yolunun bir kısmı trafiğe kapandı.

İşte kaza yerinden görüntüler;

Sivas'ta otobüs kazası: 1 ölü, 20'ye yakın yaralı
Sivas'ta otobüs kazası: 1 ölü, 20'ye yakın yaralı
Sivas'ta otobüs kazası: 1 ölü, 20'ye yakın yaralı
Sivas'ta otobüs kazası: 1 ölü, 20'ye yakın yaralı
YORUMLAR
500

D-100 Karayolu, Sivas, Kaza, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta tıra çarpan yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi can verdi, 20'ye yakın yaralı var - Son Dakika


Tonga'daki yanardağ patlamasının ardından Japonya'da tsunami alarmı! Dalga boyu 3 metreyi bulacak Tonga'daki yanardağ patlamasının ardından Japonya'da tsunami alarmı! Dalga boyu 3 metreyi bulacak         
07:59
CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel, 61 yaşında hayatını kaybetti! Kılıçdaroğlu taziye mesajı yayınladı CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel, 61 yaşında hayatını kaybetti! Kılıçdaroğlu taziye mesajı yayınladı         
07:41
İstanbul'un göbeğinde feci kaza! 5 kişi yaralandı, lüks otomobilde sıkışan kadın güçlükle kurtarıldı İstanbul'un göbeğinde feci kaza! 5 kişi yaralandı, lüks otomobilde sıkışan kadın güçlükle kurtarıldı         
05:12
Dünyanın en büyük ayaklı adamı isyan etti: Ayak fetişistleri peşimi bırakmıyor Dünyanın en büyük ayaklı adamı isyan etti: Ayak fetişistleri peşimi bırakmıyor         
18:40
Yargıtay'dan miras konusunda örnek niteliğinde "hayırlı evlat" kararı Yargıtay'dan miras konusunda örnek niteliğinde "hayırlı evlat" kararı         
15:50
Eve başka bir kadınla gelen kocasını katleden model Lilia Sudakova'nın 15 yıl hapsi isteniyor Eve başka bir kadınla gelen kocasını katleden model Lilia Sudakova'nın 15 yıl hapsi isteniyor         
14:56
Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı! Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı!         
14:31
Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada         
13:28
Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı         
12:52
Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak         
12:28
Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin" Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin"         
12:11
Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz         
11:49
Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı         
10:24
Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı         
09:09
Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu         
09:05
Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi         
09:02

Son Dakika Haberleri
08:55 Sivas'ta tıra çarpan yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi can verdi, 20'ye yakın yaralı var
23:40 Yunanistan'ın, kara sularında 12 mil talebinden vazgeçtiği iddia edildi
23:39 İstanbul'da cadde ve sokaklar beyaza büründü
23:18 Rıdvan Dilmen anlattı, Erbatur Ergenekon şaştı kaldı
23:10 Şarkı sözleri tepki çeken Sezen Aksu'ya Mustafa Sandal'dan destek
22:52 İsmail Kartal'dan eski dostu hakkında yöneltilen soruya manidar yanıt: Boş kağıda imza attım
22:24 Rıdvan Dilmen, yurt dışına çıkan Başkan Ali Koç'a seslendi: Aman aman, hemen vazgeçin
22:07 Melisa Ural sevgilisiyle fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı
21:56 Fenerbahçe'de Altay'dan sonra Berke de sakatlandı
21:22 Süper Lig ekibi Altay'ın yeni teknik direktörü Mert Nobre oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2022 09:00:06. #1.11#
SON DAKİKA: Sivas'ta tıra çarpan yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi can verdi, 20'ye yakın yaralı var - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement