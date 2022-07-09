Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Suşehri İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, D-100 kara yolu Karayolları Şube Şefliği önünde İran uyruklu C.A. (43) idaresindeki 39 AA 573 plakalı tırı durdurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Tırda 8 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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