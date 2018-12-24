Son Dakika Haberleri: Sivas'ta 'Tırnakçılık' Yöntemiyle Dolandırıcılık Yapan 2 Kadın Yakalandı

Sivas'ta 'Tırnakçılık' Yöntemiyle Dolandırıcılık Yapan 2 Kadın Yakalandı

2 saat önce

Sivas'ta tırnakçılık yöntemiyle esnafları dolandıran 2 kadın şüpheli gözaltına alındı.

Sivas'ta 'Tırnakçılık' Yöntemiyle Dolandırıcılık Yapan 2 Kadın Yakalandı, System.String[]
Sivas'ta tırnakçılık yöntemiyle esnafları dolandıran 2 kadın şüpheli gözaltına alındı. Kadın şüpheliler, kucaklarında çocuklarıyla adliyeye sevk edildi. Sivas'ta farklı tarihlerde pazarcı, manav ve marketlere giderek ürün alan, kendilerine uzatılan para üstünün bir kısmını tırnakçılık yöntemi ile alıp, daha sonra alışverişten vazgeçtiğini belirterek ayrılan 2 kadın şüpheli polisi alarma geçirdi. Benzer şekilde il genelinde 13 esnafı dolandırdığı anlaşılan kadın şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri operasyon başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda C.Y. (30) ve Y.Y. (25) isimli iki kadın tespit edildi. Polisin takibi sonucu C.Y. ve Y.Y. kent merkezinde bir esnafı benzer yöntemle dolandırmak isterken suçüstü yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan kadın şüpheliler, kucaklarındaki çocuklarıyla adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:10 Kaynak: DHA

Sivas, 3. Sayfa
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