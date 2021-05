Sivas'ta TKDK destekli besi işletmesinin temeli atıldı - Son Dakika

Sivas'ın Hafik ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) yüzde 60 hibe desteğiyle hayata geçirilmesi planlanan Koç Besi Sığırcılığı İşletmesi'nin temeli atıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Göydün köyündeki temel atma töreni Vali Salih Ayhan, il ve ilçe protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Temel atma töreninin ardından açıklama yapan Ayhan, 3 milyon 59 bin 465 lira sözleşme tutarı olan ve 130 baş besi hayvanının yer alacağı tesisin hayırlı olmasını diledi.

Ayhan, kentin TKDK'dan en fazla proje alan iller arasında yer aldığına dikkati çekerek, "TKDK'nın ilimizde 100 milyon lira civarında tarım ve hayvancılığa desteği var. Bu coğrafyaya her şey yakışıyor. Özellikle tarım ve hayvancılıkta yapılan her faaliyet, her proje yakışıyor. Çünkü coğrafyamız çok uygun. Tarımsal potansiyelimiz çok yüksek. Bugün burada olmamızın sebebi de hem çiftçilerimizi, yatırımcılarımızı motive etmek hem de diğer çiftçilerimize örnek olmasını sağlamaktır." ifadelerini kullandı.