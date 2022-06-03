Sivas'ta toz taşınımı etkili oldu - Son Dakika
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Sivas'ta toz taşınımı etkili oldu

03.06.2022 09:48
Sivas'ta toz taşınımı etkili oldu

SİVAS'ta, gece saatlerinde toz taşınımı etkili oldu.

SİVAS'ta, gece saatlerinde toz taşınımı etkili oldu. Kentte dükkan camları ve araçların üzerleri, toz tabakasıyla kaplandı.

Suriye üzerinden gelen toz taşınımı, gece ve sabah saatlerinden itibaren hayatı olumsuz etkiledi. Dükkan camları ve araçların üzerleri, toz tabakasıyla kaplanırken esnaf da temizlik yaptı. Camı tozla kaplanan marketin çalışanı Mesut Yıldız, "Sabah kalktığımızda bu tozla karşılaştık. İş yerimizin camları da toz içinde kalmıştı. Çerçeveler dahil her yer toz içindeydi" dedi.Öte yandan gece saatlerine kadar toz taşınımının devam edeceği açıklanırken, halkın dikkatli ve tedbirli olması istendi.


Sivas'ta toz taşınımı etkili oldu
Sivas'ta toz taşınımı etkili oldu
Sivas'ta toz taşınımı etkili oldu
Sivas'ta toz taşınımı etkili oldu
Sivas'ta toz taşınımı etkili oldu
Sivas'ta toz taşınımı etkili oldu
Sivas'ta toz taşınımı etkili oldu
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta toz taşınımı etkili oldu - Son Dakika

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