Sivas'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Şubat ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.



TÜİK'ten derlenen bilgilere göre Sivas'ta 2019'un Şubat ayında 160 bin 973 araç bulunurken 2020'nin Şubat sonu itibariyle bu sayı 323 adet artarak 161 bin 296'ya yükseldi.



2020 Şubat sonu itibarıyla Sivas'ta trafiğe kayıtlı toplam 161 bin 296 adet taşıtın 83 bin 762'sini otomobil, 32 bin 801'ini traktör, 26 bin 121'ini kamyonet, 7 bin 471'ini motosiklet, 6 bin 97'sini kamyon, 3 bin 257'sini minibüs, bin 301'ini otobüs, 486'sını ise özel amaçlı araç oluşturdu.



5 bin 65 aracın devri yapıldı



TÜİK, 2020'nin ilk ayında illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas'ta Şubat ayında 5 bin 65 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 3 bin 528'ini otomobil,91'ini minibüs, 26'sını otobüs, 830'unu kamyonet, 140'ını kamyon, 47'sini motosiklet, 4'ünü özel amaçlı araçlar, 399'unu da traktör oluşturdu. - SİVAS