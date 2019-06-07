Son Dakika Haberleri: Sivas'ta trafik kazaları: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Sivas'ta trafik kazaları: 3 yaralı

1 saat önce

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sivas'ta trafik kazaları: 3 yaralı, System.String[]
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Ermenistan uyruklu Albert Ghazarya (34) yönetimindeki 81 VY 100 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Akıncılar ilçesi yakınlarında toprak kanala düştü. Kazada sürücü ile araçta bulunan Armen Hovakimyan (33) yaralandı.
Yaralılar, Akıncılar İlçe Hastanesindeki ilk tedavinin ardından Sivas'a sevk edildi.
Hilmi Can Yeşilyurt yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Mehmet Habip Soluk Bulvarı'nda devrildi.
Kazada ağır yaralanan Yeşilyurt, Akıncılar İlçe Hastanesinde yapılan ilk tedavisinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 05:33 Kaynak: AA
Akıncılar, Sivas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çaya uçan otomobildeki 3 kişi ölümden döndü Yardım istemeye gittiği kum ocağında tabancayla öldürüldü Sivasspor, Rıza Çalımbay ile sözleşme imzaladı Bayram tatilinin 7 günlük acı bilançosu: 65 ölü, 661 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 18:39:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta trafik kazaları: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]