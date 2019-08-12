Son Dakika Haberleri: Sivas'ta trafik kazaları: 4 yaralı
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Sivas'ta trafik kazaları: 4 yaralı

1 saat önce

Sivas'ta iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta trafik kazaları: 4 yaralı, System.String[]
Sivas'ta iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Hasan Y. yönetimindeki 58 ABK 097 plakalı otomobil, Sivas-Ankara kara yolunun Gültepe Mahallesi Yeni Karşıyaka Köprüsü yakınlarında Sefa T'nin kullandığı 58 SF 430 plakalı otomobille çarpıştı.
Hasan Y'nin kullandığı araç refüjdeki aydınlatma direğini devirdikten sonra karşı şeride geçti.
Yaralanan Hasan Y. ve otomobilinde bulunan Eren Ö. kentteki hastanelere kaldırıldı.
Koyulhisar ilçesinde ise Musa Metin yönetimindeki 34 LZ 7985 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Yukarıkale Mahallesi yakınlarında refüje çarptı.
Yaralanan sürücü ile araçta bulunan Emine Metin (15) Koyulhisar İlçe Hastanesine kaldırıldı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 06:44 Kaynak: AA
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