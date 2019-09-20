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Sivas'ta trafik kazaları: 7 yaralı

34 dakika önce

Sivas'ta meydana gelen trafik kazalarında 7 kişi yaralandı.

Sivas'ta trafik kazaları: 7 yaralı, System.String[]

Sivas'ta meydana gelen trafik kazalarında 7 kişi yaralandı.

Safinaz Sağırkaya yönetimindeki 58 ER 288 plakalı otomobil, Gemerek ilçesi Pancar Kavşağı'nda, Gökhan Mert idaresindeki 58 BG 548 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile Neslihan Erdoğan Mert ve Eymen Sağırkaya, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ulaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ise Gizem Aybike Yıldız idaresindeki 58 ABK 968 plakalı otomobil, Sivas- Malatya kara yolu Ulaş ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Zuhal Köksal ve Elanur Güneş yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:38 Kaynak: AA
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