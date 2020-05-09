Sivas'ta trafik kazalarında 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Sivas'ta iki ayrı trafik kazasında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Mustafa Karaca yönetimindeki 58 AG 529 plakalı otomobil, Fatih Caddesi'nde, Zeykir Metin'in kullandığı 58 ABG 198 plakalı otomobille çarpıştı.
Yaralanan otomobil sürücülerinden Mustafa Karaca, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine, Zeykir Metin de Numune Hastanesine kaldırıldı.
Diğer kazada, Hulusi Koç yönetimindeki 58 AZ 799 plakalı otomobil, Buhara Caddesi'nde 58 AT 181 plakalı park halindeki minibüse çarptı.
Sürücü Koç ile araçta bulunan Büşra ve Eylül Koç yaralandı.
Yaralılar Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.