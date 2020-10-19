Sivas'ta trafik kazalarının acı bilançosu korkuttu - Son Dakika

Sivas'ta 2020 yılının ilk 9 ayında gerçekleşen trafik kazalarının acı bilançosu korkuttu.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, Ocak- Eylül ayları arasında meydana gelen ölümlü-yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazalarına ilişkin bilançoyu açıkladı. Trafik Hizmetleri Başkanlığı'ndan derlenen bilgilere göre Sivas ili sınırları içerisinde bu yılın ilk 9 ayında meydana gelen bin 64 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası sonucu 27 kişi hayatını kaybetti, bin 966 kişi de yaralandı. Sivas karayolu sınırları içerisinde Ocak-Eylül ayları arasında meydana gelen maddi hasarlı trafik kaza sayısı ise bin 582 olarak açıklandı. - SİVAS