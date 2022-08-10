Kayseri-Malatya karayolunda droneli denetim - Son Dakika
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Kayseri-Malatya karayolunda droneli denetim

10.08.2022 12:22
Kayseri-Malatya karayolunda droneli denetim

Sivas'ta trafik kazalarının sıklıkla yaşandığı Kayseri-Malatya Karayolu Sivas'ın Gürün ilçesi geçişinde drone ile trafik denetimi ve sürücü bilgilendirmesi yapıldı.

Sivas'ta trafik kazalarının sıklıkla yaşandığı Kayseri- Malatya Karayolu Sivas'ın Gürün ilçesi geçişinde drone ile trafik denetimi ve sürücü bilgilendirmesi yapıldı.

Sivas Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde Gürün Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, trafik kazalarının sıklıkla yaşandığı Kayseri-Malatya Karayolu Sivas'ın Gürün ilçesi geçişinde droneli trafik denetimi gerçekleştirdi. Gürün Kaymakamı Sayın Halil Yazıcı'nın da katıldığı denetimlerde sürücüler, trafik güvenliği hususunda bilgilendirildi. Yazıcı sürücülerde trafik kurallarına uymalarını ve mutlaka emniyet kemeri takmalarını istedi. Ekipler tarafından sürücülere bilgilendirici broşürler dağıttı. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Recep Köse drone destekli trafik denetimlerinin devam edeceğini bildirdi. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Kayseri, Sivas, Gürün, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri-Malatya karayolunda droneli denetim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri-Malatya karayolunda droneli denetim - Son Dakika
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