Son Dakika Haberleri: - Sivas'ta trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı- Sivas'ta otomobil ile pikapın çarpışması sonucu...
Son Dakika Yerel - Sivas'ta trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı- Sivas'ta otomobil ile pikapın çarpışması sonucu...

- Sivas'ta trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı- Sivas'ta otomobil ile pikapın çarpışması sonucu...

22 dakika önce

- Sivas'ta trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı Sivas'ta otomobil ile pikapın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandıSİVAS - Sivas'ta otomobil ile pikapın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

- Sivas'ta trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı

Sivas'ta otomobil ile pikapın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ta otomobil ile pikapın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 11.30 sıralarında Sivas-Erzincan yolu Kılavuz Mahallesi kavşağında meydana geldi. M.A.S. idaresindeki 58 BG 966 plakalı pikap ile Ö.Ç. idaresindeki 58 NE 967 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 58 NE 967 plakalı otomobilin şoförü Ö.Ç. ve araçta bulunan S.Ç., M.Ç. ile 58 BG 966 plakalı pikapın sürücüsü M.A.S. yaralandı. Çarpışmanın etkisi otomobilde sıkışan şoför Ö.Ç.'yi ise sıkıştığı yerden Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri çıkarttı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı. 58 NE 967 plakalı otomobilin sürücüsü Ö.Ç.'nin ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

- Sivas'ta trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı- Sivas'ta otomobil ile pikapın çarpışması sonucu...

Sivas, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Direksiyon başında uyuyakalan sürücü, otomobiliyle 2 kişiye çarptı
Mini bıçakların ustası "Şirin Baba"nın Guinness hayali Kaçış Sendromu rahatsızlığı olan Mehmet Ali Erbil verdiği kilolarla şaşırttı Halı sahadaki ölüm kamerada! Arkadaşları yardımına koştu ancak kurtarılamadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 17:46:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Sivas'ta trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı- Sivas'ta otomobil ile pikapın çarpışması sonucu...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]