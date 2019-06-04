Son Dakika Haberleri: Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

14 dakika önce

Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ö.C. idaresindeki 34 NK 2515 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hafik- Doğanşar kara yolunun Özen köyü yakınlarında yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.
Kazada sürücünün eşi G.C, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Hafik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 02:03 Kaynak: AA
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