Son Dakika Haberleri: Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

38 dakika önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Enes Çağlıyan'ın (18) kullandığı 60 EB 527 plakalı motosiklet, Gökçekaş köyü yakınlarında, karşı yönden gelen Osman Ş. yönetimindeki 58 EP 524 plakalı traktörün römorkuna çarptı.
Kazada Çağlıyan ve arkadaşı Enes Bal, ağır ayaralandı.
Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Çağlıyan kurtarılamadı.
Bal ise ilk tedavisinin ardından Sivas'a sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:08 Kaynak: AA
Suşehri, Sivas, Güncel
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