Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Rabiha Kalkan Evren müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan annesi Rabiha Kalkan Evren (57) yaralandı.

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