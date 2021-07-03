Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı - Son Dakika

Sivas'ta traktörün römorkuna arkadan çarpan otomobil içindeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas'ın Kangal- Gürün karayolu, Kuşkayası köyü yol ayrımında meydana geldi. N.Ç yönetimindeki 58 ABF 197 plakalı otomobil sürücüsü traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada araç içerisinde bulunan G.Ç hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü N.Ç, C.Ç, Y.Ç ve Ö.A.Ç yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS