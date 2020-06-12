Sivas'ta trafik kazası : 1 ölü - Son Dakika

Sivas'ta trafik kazası : 1 ölü

Sivas'ta trafik kazası : 1 ölü Sivas'ta karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Sivas'ta karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sivas'ta trafik kazası : 1 ölü Sivas'ta karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti SİVAS - Sivas'ta karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre kaza, saat 20.00 sıralarında kent merkezi Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana geldi. R.Y. idaresindeki 58 BH 010 plakalı otomobil, yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 60 yaşındaki Baki Ö.' ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı. Yaşlı adam, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın olduğu alanda Baki Ö.'ye ait şapka ise dikkat çekti. Otomobil sürücüsü R.Y. ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı

Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı

Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi

Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı

Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi?

Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı?

Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı

Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı

Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!

Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı

"Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı" diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi

Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez

Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı

Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı Akıncı dizisiyle anlaştı

Buket Aydın'dan dikkat çeken paylaşım! İlk kez bu kadar cesur