Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Ayşe Kaya, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada sürücüler ile Kaya'nın otomobilinde bulunan Nisanur Kaya, Merve Başak, Begüm Topçu, Şeyma Kaya ve Damla Topçu yaralandı.

Bilgi verilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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