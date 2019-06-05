Sivas'ta trafik kazası 1 ölü 8 yaralı
1 saat önce
Sivas'ta şehir içerisinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:05 Kaynak: İHA
'ta şehir içerisinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza saat 23.00 sularında Sivas- Ankara
karayolu şehir merkezi Galericiler kavşağında meydana geldi. Kazada H.A. yönetimindeki 34 PF 4766 plakalı otomobil Sivas'tan Ankara istikametine giderken kavşağa giriş yapan Yusuf Gülhan yönetimindeki 58 DN 527 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar Numune Hastanesi
ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan sürücülerden Yusuf Gülhan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
(İHA)
Direğe çarpan otomobil 3'e bölündü, sürücü yaralandı
Bakanlık açıkladı: Tatilin ilk 3 gününde 23 kişi trafik kazasında can verdi
Korkunç kaza! Otomobilin üzerine çıktı: 10 yaralı
Bayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu: 42 ölü, 311 yaralı