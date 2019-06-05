Son Dakika Haberleri: Sivas'ta trafik kazası 1 ölü 8 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Sivas'ta trafik kazası 1 ölü 8 yaralı

1 saat önce

Sivas'ta şehir içerisinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Sivas'ta trafik kazası 1 ölü 8 yaralı, System.String[]
Sivas'ta şehir içerisinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza saat 23.00 sularında Sivas- Ankara karayolu şehir merkezi Galericiler kavşağında meydana geldi. Kazada H.A. yönetimindeki 34 PF 4766 plakalı otomobil Sivas'tan Ankara istikametine giderken kavşağa giriş yapan Yusuf Gülhan yönetimindeki 58 DN 527 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar Numune Hastanesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan sürücülerden Yusuf Gülhan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:05 Kaynak: İHA
Sivas Ankara karayolu, Sivas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Direğe çarpan otomobil 3'e bölündü, sürücü yaralandı Bakanlık açıkladı: Tatilin ilk 3 gününde 23 kişi trafik kazasında can verdi Korkunç kaza! Otomobilin üzerine çıktı: 10 yaralı Bayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu: 42 ölü, 311 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 10:07:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta trafik kazası 1 ölü 8 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]