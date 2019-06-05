Son Dakika Haberleri: Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı
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Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

1 saat önce

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, sekiz kişi yaralandı.

Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı, System.String[]
Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, sekiz kişi yaralandı.
Sivas- Ankara kara yolu, Galericiler kavşağında meydana gelen kazada Yusuf Gülhan (68) idaresindeki 58 FN 527 plakalı otomobil, Hakan Aşıkoğlu yönetimindeki 34 PF 4766 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Mustafa Özeç, Ayhan Şaman, Sadakat, Muhammet Emin (15), Sadettin Buğra (4), Yiğit Mushap (11), Sümeyye Aşıkoğlu yaralandı.
Sürücü Yusuf Gülhan, kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 01:30 Kaynak: AA
Ankara, Sivas
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