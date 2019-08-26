Sivas'ta trafik kazası: 1 yaralı
1 saat önce
Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:14 Kaynak: AA
Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Dursun Ahmet Akkuş yönetimindeki 58 SH 140 plakalı hafif ticari araç, Suşehri- İmranlı kara yolunun Polat Deresi mevkisinde, bir hafif ticari araçla çarpıştı.
Yaralanan Akkuş, Suşehri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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