Sivas'ta trafik kazası: 1 yaralı

Dursun Ahmet Akkuş yönetimindeki 58 SH 140 plakalı hafif ticari araç, Suşehri- İmranlı kara yolunun Polat Deresi mevkisinde, bir hafif ticari araçla çarpıştı.

Sivas 'ın Suşehri ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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