Son Dakika Haberleri: Sivas'ta trafik kazası: 1 yaralı
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Sivas'ta trafik kazası: 1 yaralı

1 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Sivas'ta trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Dursun Ahmet Akkuş yönetimindeki 58 SH 140 plakalı hafif ticari araç, Suşehri- İmranlı kara yolunun Polat Deresi mevkisinde, bir hafif ticari araçla çarpıştı.

Yaralanan Akkuş, Suşehri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Suşehri, İmranlı, Akkuş, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:14 Kaynak: AA
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