Sivas'ta trafik kazası: 1 yaralı
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Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 02:48 Kaynak: AA
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ercan İşcan (34) idaresindeki 06 EMV 07 otomobil, Sivas- Kayseri kara yolu üniversite lojmanlar kavşağında yol kenarında bulunan ağaca çarparak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü İşcan, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
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