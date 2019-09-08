Son Dakika Haberleri: Sivas'ta trafik kazası: 1 yaralı
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Sivas'ta trafik kazası: 1 yaralı

22 dakika önce

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sivas'ta trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ercan İşcan (34) idaresindeki 06 EMV 07 otomobil, Sivas- Kayseri kara yolu üniversite lojmanlar kavşağında yol kenarında bulunan ağaca çarparak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü İşcan, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kayseri, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 02:48 Kaynak: AA
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