Sivas'ta trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre, kaza Sivas- Erzincan karayolu Tödürge gölü mevkiinde meydana geldi. E.K. idaresindeki 58 BB 656 plakalı araç, Tödürge Gölü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Meydana gelen kazada yaralanan araç sürücüsü, Zara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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