Sivas'ta trafik kazası: 2 ölü
az önce
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Sivas Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:34 Kaynak: İHA
'ın Akıncılar
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, kaza, D-100 karayolu Akıncılar geçişi Ortaköy
yakınlarında meydana geldi. Erzincan
'dan Tokat
istikametine gitmekte olan Turgay Çağdaş yönetimindeki 34 TL 6520 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak şarampole uçtu. Kazada araç sürücüsü ve araçta bulunan Emine Berk Çağdaş olay yerine hayatlarını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS
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