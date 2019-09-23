Son Dakika Haberleri: Sivas'ta trafik kazası; 2 ölü 6 ağır yaralı
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Sivas'ta trafik kazası; 2 ölü 6 ağır yaralı

50 dakika önce

Sivas'ta trafik kazası; 2 ölü 6 ağır yaralı Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında biri bebek 2 kişi öldü 6 kişi ağır yaralandı.

Sivas'ta trafik kazası; 2 ölü 6 ağır yaralı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında biri bebek 2 kişi öldü 6 kişi ağır yaralandı.

SİVAS - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında biri bebek 2 kişi öldü 6 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza sabah saatlerinde, Sivas'ın Şarkışla ilçesini Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlayan yolda meydana geldi. Kazada, 16 DLA 93 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç dereye uçtu. İlk belirlemelere göre otomobilde ki 1'i bebek 2 kişi öldü, 6 kişi ise ağır yaralandı. Yaralılar Sivas'ta ki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Sivas'ta trafik kazası; 2 ölü 6 ağır yaralı

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 07:16 Kaynak: İHA
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