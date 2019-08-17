Sivas'ta trafik kazası: 2'si çocuk 5 yaralı
1 saat önce
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Sivas Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 08:57 Kaynak: AA
'ın Şarkışla
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Fevzi Şahbaz (19) yönetimindeki 38 UU 138 plakalı otomobil, Gazeteci Burak Erdoğmuş
Caddesi Sultan Sokak Kavşağı'nda, Sedat Daş (34) idaresindeki 38 FC 185 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Daş ile aynı araçtaki Özlem (28), Yağmur (8) ve Mevlüt Alperen Daş (5) ve Büşra Tekin (21) yaralandı.
Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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