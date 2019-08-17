Son Dakika Haberleri: Sivas'ta trafik kazası: 2'si çocuk 5 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Sivas'ta trafik kazası: 2'si çocuk 5 yaralı

1 saat önce

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Sivas'ta trafik kazası: 2'si çocuk 5 yaralı, System.String[]
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Fevzi Şahbaz (19) yönetimindeki 38 UU 138 plakalı otomobil, Gazeteci Burak Erdoğmuş Caddesi Sultan Sokak Kavşağı'nda, Sedat Daş (34) idaresindeki 38 FC 185 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Daş ile aynı araçtaki Özlem (28), Yağmur (8) ve Mevlüt Alperen Daş (5) ve Büşra Tekin (21) yaralandı.
Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Şarkışla, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 08:57 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kına gecesinde tüfekle vurulan 7 kişi hastanelik oldu
Aydın'da trafik kazası, hurdaya dönen araçtan sapasağlam çıktılar Bolu'da, TEM'de feci kaza: 2'si çocuk 13 yaralı 127 yıldır su baskınına uğrayan o camiyi yine su bastı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 22:05:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta trafik kazası: 2'si çocuk 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]