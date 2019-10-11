Son Dakika Haberleri: Sivas'ta trafik kazası: 2'si polis 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta trafik kazası: 2'si polis 3 yaralı

Sivas'ta trafik kazası: 2'si polis 3 yaralı

12 dakika önce

Sivas'ta trafik kazası: 2'si polis 3 yaralı Sivas'ta sivil polis otosunun karıştığı trafik kazasında 2 'si polis 3 kişi yaralandıSİVAS - Sivas'ta sivil polis otosunun karıştığı trafik kazasında 2'si polis 3 kişi yaralandı.

Sivas'ta trafik kazası: 2'si polis 3 yaralı

Sivas'ta sivil polis otosunun karıştığı trafik kazasında 2 'si polis 3 kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ta sivil polis otosunun karıştığı trafik kazasında 2'si polis 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 18.30 sıralarında Sivas-Erzincan Çevre Yolu Kılavuz Kavşak istikameti üzerinde meydana geldi. D.O. idaresindeki 58 ABL 421 plakalı araç ile G.A idaresindeki 58 BZ 217 plakalı sivil polis otosu kazaya karıştı. Kazada 2 polis memuru olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Kazayı fark eden diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Sivas'ta trafik kazası: 2'si polis 3 yaralı

Sivas, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:05 Kaynak: İHA
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