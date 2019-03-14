Sivas'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı
45 dakika önce
Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Sivas
'ın Gürün
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde İncesu
mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya
istikametinden, Kayseri
istikametine Resul D. (34) idaresindeki 34 BHD 651 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan Ferhat E. (32) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gürün Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 08:37 Kaynak: İHA
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