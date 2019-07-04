Son Dakika Haberleri: Sivas'ta trafik kazası: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Sivas'ta trafik kazası: 2 yaralı

5 dakika önce

Sivas'ta seyir halindeki otomobilin park halindeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sivas'ta trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Sivas'ta seyir halindeki otomobilin park halindeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, gece saatlerinde Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde ilerleyen F.D. yönetimindeki 58 FL 980 plakalı otomobil, park halindeki 58 BU 657 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücü F.D. ve araçta bulunan M.Ş. yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 sağlık ekiplerine bildirmesi ile olay yerine kısa sürede sağlık ekipleri geldi. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, ardından yaralıları Sivas Numune Hastanesine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:15 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu projesi ile 1 saatlik yol 5 dakikaya düştü Heyecan tutkunu adam toksik katran kazanına düştü Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, TIR'a çarptı! 2 ölü, 3 yaralı Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 41 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 10:21:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta trafik kazası: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]