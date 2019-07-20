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Sivas'ta trafik kazası: 2 yaralı

9 dakika önce

Sivas'ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sivas'ta trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Sivas'ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Bağdat Caddesi üzerindeki Eğri Köprü Kavşağı'nda meydana geldi. Kazada cadde üzerinde ilerleyen O.O. idaresindeki 07 VDA 52 plakalı motosiklet ile kavşaktan dönüş yapan P.T. idaresindeki 24 ET 417 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonrası motosiklet sürücüsü O.O. ve otomobilde bulunan N.Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS
Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 08:16 Kaynak: İHA
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