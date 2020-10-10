Sivas'ta trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Sivas'ın Hafik ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Erzincan istikametinden Sivas yönüne giden İsmet Demir idaresindeki 06 BSP 156 plakalı tır ile Veysel Özbek yönetimindeki 58 AAK 085 plakalı hafif ticari araç, ilçe girişindeki kavşakta çarpıştı.
Kontrolden çıkan tırın çarpması sonucu aydınlatma direği ve trafik tabelaları devrildi. Tır, yaklaşık 3 metre yükseklikteki istinat duvarından aşağı düştü.
Kazada yaralanan sürücüler, Sivas'taki hastanelere kaldırıldı.
- Kaynak: AA
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