Son dakika haberleri... Trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

T.Ö. idaresindeki 58 ABL 312 plakalı otomobil, Menderes ile 4 Eylül mahallelerini arasındaki kavşakta, önce sinyalizasyon direğine ardından da karşı şeritte ışıkta bekleyen B.Ü'nün kullandığı 58 BR 982 plakalı otomobile çarptı.

Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar