Son dakika haberleri... Trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Trafik kazası: 2 yaralı
27.11.2020 15:23
Son dakika haberlerine göre Sivas'ta karşı şeride geçen otomobilin ışıklı kavşakta bekleyen otomobile çarpması sonucu iki kişi yaralandı.
Sivas'ta karşı şeride geçen otomobilin ışıklı kavşakta bekleyen otomobile çarpması sonucu iki kişi yaralandı.
T.Ö. idaresindeki 58 ABL 312 plakalı otomobil, Menderes ile 4 Eylül mahallelerini arasındaki kavşakta, önce sinyalizasyon direğine ardından da karşı şeritte ışıkta bekleyen B.Ü'nün kullandığı 58 BR 982 plakalı otomobile çarptı.
Yaralanan T.Ö. ile araçtaki H.Ö, ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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