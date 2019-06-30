Son Dakika Haberleri: Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı

1 saat önce

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.
Yenişehir Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı girişinde meydana gelen kazada, Ahmet Çelik yönetimindeki 34 EA 4265 plakalı kamyonet, bulvar üzerinde park halindeki 58 NH 600 plakalı otobüse arkadan çarptı.
Kazada sürücü Çelik ile birlikte yanında bulunan İsmet Kağızman ve Erdal Akpolat yaralandı. Kamyonette sıkışan sürücü Ahmet Çelik itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartıldı.
Yaralılar ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Numune Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:46 Kaynak: AA
Sivas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi tehdit eden Libya Ulusal Ordusu sözcüsüne tepki 3,5 yaşındaki kızını uyumadığı için döverek hastanelik etti Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesiyle ilgili açıklama: Çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 02:57:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]