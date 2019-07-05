Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı
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Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralıSİVAS - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:57 Kaynak: İHA
'ta trafik kazası: 3 yaralı
SİVAS - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza saat 22.00 sıralarında Taşlıdere mevkiinde meydana geldi. Sivas- Kayseri
yolu üzerinde Ö.D idaresindeki 58 BG 077 plakalı otomobil ile B.Ö yönetimindeki 58 BF 932 plakalı otomobil sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kazada otomobiller içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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