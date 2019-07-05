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Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı

23 dakika önce

Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]
Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 22.00 sıralarında Taşlıdere mevkiinde meydana geldi. Sivas- Kayseri yolu üzerinde Ö.D. idaresindeki 58 BG 077 plakalı otomobil ile B.Ö. yönetimindeki 58 BF 932 plakalı otomobil sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 08:59 Kaynak: İHA
Sivas, 3. Sayfa
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