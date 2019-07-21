Son Dakika Haberleri: Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı
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Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı

1 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesindeki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]
Sivas'ın Suşehri ilçesindeki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Hüseyin Yeşilyurt (69) yönetimindeki 57 AN 697 plakalı otomobil, Kekeç köyü Tandurcuk Mahallesi yakınlarında devrildi.
Yaralanan sürücü ile araçta bulunan eşi Medine Yeşilyurt (68) ve Rasim Dülger (69), Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı, Medine Yeşilyurt Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.
Yeşilyurt, Suşehri, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 09:09 Kaynak: AA
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