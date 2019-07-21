Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı
1 saat önce
Sivas'ın Suşehri ilçesindeki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Sivas Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 09:09 Kaynak: AA
'ın Suşehri
ilçesindeki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Hüseyin Yeşilyurt
(69) yönetimindeki 57 AN 697 plakalı otomobil, Kekeç köyü Tandurcuk Mahallesi yakınlarında devrildi.
Yaralanan sürücü ile araçta bulunan eşi Medine Yeşilyurt (68) ve Rasim Dülger (69), Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı, Medine Yeşilyurt Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.
Sivas'ta bulunan fosiller, dünya tarihine ışık tutacak Dört bin yıllık apartman, görenleri şaşkına çeviriyor Babadan kaza yapan oğluna alkışlı sitem: Aferin size İstanbul'da minibüsler çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı