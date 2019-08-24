Son Dakika Haberleri: Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı
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Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı

1 saat önce

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gümüşhane'den Antalya'ya giden Adem Kara (55) idaresindeki 16 CKS 96 plakalı otomobil, Sivas- Kayseri kara yolu Şarkışla ilçe girişine yakın bölgede kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada yaralan sürücü ile Kıymet (57) ve Tayfun Kara (15) ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Gümüşhane, Şarkışla, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:04 Kaynak: AA
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