Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı
1 saat önce
Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 05:42 Kaynak: AA
Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Veysel Yiğit (54) yönetimindeki 28 DL 816 plakalı otomobil, Ekrem Erdem Bulvarı yakınlarında Özgür Tosun'un (42) kullandığı 34 YH 4180 plakalı otomobille çarpıştı.
Yaralanan sürücü Yiğit ile aynı araçta bulunan Aslı (27) ve Kerim Sinan Yiğit (9) Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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