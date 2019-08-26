Son Dakika Haberleri: Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı
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Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı

1 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Veysel Yiğit (54) yönetimindeki 28 DL 816 plakalı otomobil, Ekrem Erdem Bulvarı yakınlarında Özgür Tosun'un (42) kullandığı 34 YH 4180 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralanan sürücü Yiğit ile aynı araçta bulunan Aslı (27) ve Kerim Sinan Yiğit (9) Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Veysel Yiğit, Suşehri, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 05:42 Kaynak: AA
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