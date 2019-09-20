Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı
1 saat önce
Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 06:22 Kaynak: AA
Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Mustafa Öner (58) yönetimdeki 38 PE 944 plakalı otomobil, Cemel Belde Kavşağı'nda, Ferhat Kalaycı (36) idaresindeki SZ 274 KR yabancı plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Neriman Öner (55) yaralandı. Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı! Kaza güvenlik kamerasına yansıdı Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 17 yaralı Son Dakika: Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı: Piyasadan para çekilecek İstanbul trafiği kilit! Yoğunluk yüzde 80'i aştı