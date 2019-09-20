Son Dakika Haberleri: Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı
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Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı

1 saat önce

Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]

Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Mustafa Öner (58) yönetimdeki 38 PE 944 plakalı otomobil, Cemel Belde Kavşağı'nda, Ferhat Kalaycı (36) idaresindeki SZ 274 KR yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Neriman Öner (55) yaralandı. Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Mustafa Öner, Şarkışla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 06:22 Kaynak: AA
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