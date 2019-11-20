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Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı

6 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Ahmet Kılıç yönetimindeki 34 UK 3734 plakalı otomobil, Ekrem Erdem Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, refüjdeki trafik levhalarına çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Ahmet Mahmut Bayram ve Yusuf Tercanlı yaralandı.


Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Ahmet Kılıç, Suşehri, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:12 Kaynak: AA
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