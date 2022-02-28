Sivas'ta trafik kazası 3 yaralı - Son Dakika
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Sivas'ta trafik kazası 3 yaralı

28.02.2022 13:05
Sivas'ta trafik kazası 3 yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Kayseri- Malatya karayolu, Sivas'ın Gürün ilçesi Ziyaret mevkiinde meydana geldi. Ş.D. (59) yönetimindeki 34 YK 8451 plakalı Renault marka otomobil Malatya istikametine seyir halindeyken yoldan çıkarak şarampole sürüklendi. Sürücü ve araçta bulunan A.Ç.(57) ile E.B.(5) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesi'ni kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. - SİVAS

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Malatya, Gürün, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta trafik kazası 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta trafik kazası 3 yaralı - Son Dakika
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