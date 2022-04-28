Sivas'^ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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Sivas'^ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

28.04.2022 22:46

Sivas'^ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sivas'^ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

SİVAS - Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza saat 22.00 sıralarında Sivas- Kayseri karayolu Mescitli mevkiinde meydana geldi. M. Y yönetimindeki 58 AZ 090 Tofaş marka araçla, H.Y yönetimindeki 58 FK 700 plakalı Opel marka araçla çarpıştı. Kaza yapan araçlar bariyerlere çarparak durabildi. Opel marka araçta bulunan M.Y(3,5 yaşında) E.S.Y(40 günlük), S.Yyaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentte bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sivas'^ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Sivas'^ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Sivas'^ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Sivas'^ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Sivas'^ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Sivas'^ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Sivas'^ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Sivas'^ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Sivas'^ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sivas'^ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'^ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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