Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

Sivas'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

1 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı, System.String[]
Sivas'ın Suşehri ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Hasan Gedik (24) yönetimindeki 28 TH 171 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolu Akçaağıl rampasında devrildi.

Yaralanan sürücü ile araçta bulunan Uğur Öztürk (30), Ahmet Akgün (25) ve Mehmet Ali Kavgacı (25), Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:21 Kaynak: AA

Akçaağıl, Suşehri, Sivas, Güncel
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