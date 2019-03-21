Sivas'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı
1 saat önce
Sivas'ın Suşehri ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Hasan Gedik (24) yönetimindeki 28 TH 171 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolu Akçaağıl rampasında devrildi.
Yaralanan sürücü ile araçta bulunan Uğur Öztürk (30), Ahmet Akgün (25) ve Mehmet Ali Kavgacı (25), Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:21 Kaynak: AA
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