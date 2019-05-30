Sivas'ta trafik kazası: 4 yaralı
26 dakika önce
Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 06:15 Kaynak: İHA
'ın Gürün
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Kayseri
- Malatya
karayolu Sivas'ın Gürün ilçesi İncesu
mevkisinde meydana geldi. Kazada İstanbul
'dan gelip Malatya'ya gitmekte olan L.A.(46) yönetimindeki 42 SL 280 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi ile yoldan çıkıp takla atarak şarampole düştü. Araç
sürücüsü ve araçta bulunan S.A.(38), E.A.(16) ve E.A.(12) ağır yaralandı. Yaralılar ambulansla Gürün Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından L.A. ve S.A. Sivas'a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
(İHA)
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