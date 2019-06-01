Son Dakika Haberleri: Sivas'ta trafik kazası: 4 yaralı
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Sivas'ta trafik kazası: 4 yaralı

35 dakika önce

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Paşabahçe Mesire Alanı'ndan kent merkezine giden Bayram Çetin yönetimindeki 06 BBK 794 plakalı otomobil, yol kenarında bulunan Orman İşletme Müdürlüğüne ait fidanlığa düştü.
Yaralı sürücü ile araçtaki Harun Aktaş, Mahmut Aslan (32) ve Bünyamin Çetin (31), kentteki hastanelere kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:03 Kaynak: AA
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