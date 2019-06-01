Sivas'ta trafik kazası: 4 yaralı
35 dakika önce
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:03 Kaynak: AA
'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Paşabahçe
Mesire Alanı'ndan kent merkezine giden Bayram Çetin
yönetimindeki 06 BBK 794 plakalı otomobil, yol kenarında bulunan Orman İşletme Müdürlüğüne ait fidanlığa düştü.
Yaralı sürücü ile araçtaki Harun Aktaş, Mahmut Aslan (32) ve Bünyamin Çetin (31), kentteki hastanelere kaldırıldı.
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