Sivas'ta trafik kazası: 4 yaralı
1 saat önce
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:57 Kaynak: AA
'ın Şarkışla
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Seyfi Özkan
(38) idaresindeki 58 ER 901 plakalı kamyonet, Hüyük
köyü yolunda, Levent Şahin
'in (19) kullandığı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile kamyonetteki Tolga (16), Atakan Şahin (6) ve Ece Baş (17) yaralandı.
Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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